Tumori in aumento tra adolescenti e giovani adulti

Studiare l’aumento o la diminuzione dei casi di una malattia è importante per diversi motivi: innanzitutto serve a prevedere il carico sui sistemi sanitari e gli oneri per la società negli anni a venire e a programmare le risorse necessarie. Inoltre aiuta a generare ipotesi sulle cause che, se dimostrate ed evitabili o modificabili, possono essere oggetto di strategie di prevenzione. Questo vale in generale, ma è ancora più cruciale quando si parla di adolescenti e giovani adulti, una categoria sottorappresentata nelle ricerche sul cancro. I giovani si trovano infatti in una specie di limbo: non appartengono più alla fascia pediatrica, ma hanno caratteristiche ed esigenze diverse da quelle degli adulti o degli anziani.

Nello studio americano, nel periodo considerato, le diagnosi annue di tumore sono passate da 57 a 74 ogni 100.000 giovani. I tumori più frequenti sono quello del seno per le femmine e quello del testicolo per i maschi. La forma per la quale si è osservato l’aumento più importante è il tumore del rene, che tuttavia resta poco diffuso. È aumentata significativamente anche l’incidenza del tumore della tiroide, dei melanomi, dei tumori germinali (come quello del testicolo) e dei tumori gastrointestinali.