The Slow Readers Club live a ottobre al Biko

The Slow Readers Club hanno pubblicato il loro quinto album in studio, 91 Days in Isolation, il 23 ottobre per la loro etichetta SRC Records. Il disco è stato scritto durante il periodo di lockdown nel Regno Unito, con la band che lavorava a distanza, da casa, e segue The Joy of The Return, l’ultimo disco uscito proprio lo scorso marzo. The Slow Readers Club è la prima band al mondo a aannunciare l’uscita di un nuovo disco durante un live streaming a pagamento, con un set che già anticipava alcune canzoni del nuovo album.

A proposito di 91 Days in Isolation, il cantante Aaron Starkie dice: «Questa raccolta di brani è stata scritta in remoto durante il blocco da Covid19 nel Regno Unito. Ogni membro della band condivideva le sue idee su internet e i brani poi venivano messi insieme a casa. Quando il blocco è stato eliminato abbiamo portato i nostri brani agli Edwin Street Recording Studios di Bury e abbiamo registrato insieme al nostro produttore Phil Bulleyment. Siamo orgogliosi di presentare 91 Days in Isolation. »

Per tutta la durata del lockdown, la band ha trovato costantemente modi creativi per restare in contatto con i propri fan, video esclusivi, video di cover scelte dai fan, sessioni da guardare insieme di spettacoli precedenti, listening party dei loro album precedenti e una sessione acustica in una incredibile Manchester Arena vuota per le celebrazioni del 25° anniversario della venue.