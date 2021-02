Obesità: gastroplastica verticale endoscopica efficace

La gastroplastica verticale endoscopica in aggiunta alla modifica dello stile di vita si è dimostrata efficace per l’obesità in un trial randomizzato controllato

La gastroplastica verticale endoscopica (ESG) è stata sviluppata come un trattamento alternativo per i pazienti con obesità moderata.

In questo studio sono stati presentati i risultati a breve termine di un trial randomizzato controllato su una nuova tecnica di sutura, il sistema Endomina (E-ESG, Endo Tools therapeutics, Belgium). I pazienti eleggibili (body mass index 30-40 kg/m2) sono stati randomizzati in modo 2:1 a ricevere modifiche dello stile vita più E-ESG o solo modifiche dello stile di vita (gruppo di controllo); il counselling dietetico e il follow-up erano gli stessi tra i due gruppi. Gli obiettivi dello studio includevano la perdita media di eccesso di peso (EWL) superiore al 25% 12 mesi dopo l’E-ESG e una differenza del15% nella EWL a 6 mesi tra i gruppi. A 6 mesi, la possibilità di un cross-over verso l’E-ESG veniva offerta al gruppo di controllo. Tutti i pazienti sono stati seguiti per un totale di 12 mesi dopo l’E-ESG. Tra i 71 pazienti inclusi (5 maschi, età media 40 anni), la EWL media a 6 mesi era significativamente maggiore nel gruppo di trattamento (38.6%, n=45) rispetto al gruppo di controllo (13.4%, n=21; p<0.001). A 6 mesi, i test di sazietà mostravano una riduzione maggiore nel volume medio (41% vs 2.5%, p<0.001) e anche la qualità di vita media (QoL) era maggiore nel gruppo di trattamento (52.8 vs 45.1 p<0.05). Non sono stati osservati eventi avversi gravi correlati alla procedura o al device. Dodici mesi dopo i pazienti sottoposti a E-ESG mostravano una EWL media del 45.1%, che si traduceva in una perdita totale di peso corporeo dell’11.8%.

In conclusione, questo studio ha dimostrato che l’E-ESG è sicura ed efficace, fornendo una EWL a 6 mesi maggiore rispetto alle sole modifiche dello stile di vita. Questa perdita di peso veniva mantenuta e risultava in un miglioramento significativo della qualità di vita fino a 18 mesi dopo il trattamento.

Titolo originale

Endoscopic sutured gastroplasty in addition to lifestyle modification: short-term efficacy in a controlled randomised trial

Huberty V, Boskoski I, Bove V, Van Ouytsel P, Costamagna G, Barthet MA, Devière J. Gut. 2020 Oct 28:gutjnl-2020-322026. Epub ahead of print.

doi: 10.1136/gutjnl-2020-322026

PMID: 33115727