Doppler THD, la tecnica più usata per le emorroidi

La procedura Doppler THD è una delle tecniche più utilizzate nel trattamento delle emorroidi. La procedura mini-invasiva non prevede l’asportazione

Diverse procedure mini-invasive che non prevedono l’asportazione sono state recentemente sviluppate nel trattamento delle emorroidi. Circa 25 anni fa, è stata proposta una procedura senza asportazione basata sulla legatura sotto guida Doppler delle arterie emorroidarie, definita “dearterializzazione emorroidaria”. La tecnica originale è stata modificata negli anni e le indicazioni sono state allargate. In particolare, la plicatura della mucosa/sottomucosa ridondante e prolassante del retto (chiamata “mucopessia”) è stata introdotta per trattare il prolasso emorroidario senza asportazione dei gavoccioli emorroidari. Al momento la procedura Doppler THD è una delle tecniche più utilizzate nel trattamento delle emorroidi.

Lo scopo di questa tecnica è di realizzare una dearterializzazione mirata, usando una sonda Doppler con l’obiettivo finale di ridurre il sovrafflusso ai gavoccioli emorroidari. In caso di associato prolasso emorroidario, viene eseguita inoltre una mucopessia insieme alla dearterializzazione guidata dal Doppler THD. L’entità e l’estensione circonferenziale del prolasso emorroidario guidano la mucopessia, che può essere considerata una procedura su misura per ogni singolo paziente; la dearterializzazione dovrebbe essere considerata mandatoria.

I vantaggi di questa tecnica chirurgica sono l’assenza di eventi postoperatori gravi e pericolosi per la vita, l’assenza di complicanze croniche e rischi limitati di recidiva. L’impatto della procedura sulla fisiologia ano-rettale è trascurabile. Tuttavia, un’attenta gestione postoperatoria è necessaria per evitare complicanze e garantire dei buoni risultati a lungo termine. Quindi, è consigliabile avere evacuazioni fisiologiche regolari ed evitare uno sforzo eccessivo alla defecazione e l’attività fisica intensa.

Titolo originale

The management of Hemorrhoidal Disease by Dearterialization and Mucopexy

De Simone V, Litta F, Parello A, Campennì P, Orefice R, Marra AA, Goglia M, Ratto C. Rev Recent Clin Trials. 2020 May 5 . Epub ahead of print

