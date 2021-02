“Venti” è il primo singolo del cantautore Spazio

Spazio, nome d’arte del cantautore pop/pop-rock di Mestre Filippo Spanio, è il singolo di debutto disponibile sulle piattaforme digitali

“Venti” come gli anni e come le correnti. Il nuovo singolo di Filippo Spanio aka Spazio, che vent’anni li compirà nel 2021, parla del tempo inteso come il momento in cui si comincia ad acquisire consapevolezza, anche se si hanno solo vent’anni.

Il pezzo, che si apre con il racconto in prima persona di quello che si rivelerà essere un brutto sogno, si trasforma nel ritornello in un inno alla vita, suggerendo di prenderla per come viene, cercando di godersi il viaggio, senza temere la meta, e concludendosi poi con un ritorno alla normalità e un rafforzamento della consapevolezza acquisita.

Ad accompagnare il brano un videoclip che ricorda molto più un cortometraggio, in cui tre protagonisti, tre storie parallele, solo apparentemente per caso si ritrovano nel finale per completarsi e trovare il coraggio di fare ciò che sentono davvero.

Spazio, alias Filippo Spanio, è un cantautore pop/pop-rock di Mestre (VE).

Pubblica i suoi primi due inediti nel 2019, ma la svolta avviene nel 2020 quando registra il singolo “Venti” negli studi modenesi Warner di Benji e Fede e molti altri grandi artisti, anticipazione dell’album d’esordio in uscita nel 2021.

Il suo sound concilia il mondo dell’elettronica moderna e quello dello strumento musicale suonato elaborato al fine di dare dei contorni attuali, attingendo dai sottogeneri del pop per variegare i contenuti e avere sempre la possibilità di rinnovarsi.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=T4N7Zk7FkLc&ab_channel=Spazio-FilippoSpanio

IG: https://www.instagram.com/spaziofil/

FB: https://www.facebook.com/spaziofiI/

