Rovera inaugura il 2021 nell’Asian Le Mans Series

Rovera al debutto nel 2021 nell’Asian Le Mans Series con la Ferrari: il 13-14 febbraio prima stagionale con doppio impegno a Dubai per il 25enne varesino

Alessio Rovera prende il via dell’Asian Le Mans Series 2021 il prossimo weekend negli Emirati Arabi. Il 25enne pilota varesino, due volte campione italiano GT, sarà al via delle prime due gare della serie endurance asiatica sui 5,39 km del circuito di Dubai al volante della Ferrari 488 GT3 del team Formula Racing. Le due gare da 4 Ore si disputano sabato alle 11.15 e domenica alle 9.45 (orari italiani) e saranno trasmesse in live streaming su www.asianlemansseries.com .

Al volante della Ferrari numero 60 il driver lombardo si alternerà con i piloti danesi Johnny Laursen (bronze) e Nicklas Nielsen (gold), con quest’ultimo che sarà suo compagno di equipaggio anche nel FIA WEC, il Mondiale Endurance che Rovera affronterà dalla prossima primavera con la 488 GTE di AF Corse.

Rovera dichiara in vista dell’esordio nell’Asian Le Mans Series: “Sarà un‘esperienza molto importante e l’occasione per prepararsi in maniera ancora più incisiva agli impegni mondiali. Nel complesso possiamo contare su un insieme competitivo. Ci sarà solo da valutare il balance of performance, in ogni caso ho esperienza sulla 488 GT3 e conosco la pista per aver disputato la 24 Ore di Dubai qualche anno fa, quindi iniziamo la stagione con i presupposti giusti”.

Le 4 Ore di Dubai saranno precedute giovedì da due sessioni di prove libere e venerdì dalle qualifiche, che si disputano in turno unico dalle 9.55 (le 6.55 in Italia) e saranno trasmesse sul sito ufficiale del campionato come le due gare di sabato 13 e domenica 14 febbraio.

Il calendario dell’Asian Le Mans Series 2021 è molto concentrato e prevede le due gare finali la settimana successiva sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, venerdì 19 e sabato 20 febbraio.

Asian Le Mans Series 2021: 13 febbraio: 4 Ore di Dubai; 14 febbraio: 4 Ore di Dubai; 19 febbraio: 4 Ore di Abu Dhabi; 20 febbraio: 4 Ore di Abu Dhabi.

FIA World Endurance Championship 2021: 4 aprile 8 ore di Portimao; 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 24 Ore di Le Mans; 18 luglio 6 Ore di Monza; 26 settembre 6 Ore del Fuji; 20 novembre 8 Ore del Bahrain.