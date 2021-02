Regioni chiedono proroga del divieto di spostamento

I governatori chiedono la proroga del divieto di spostamento tra regioni. De Luca al Governo: “Controlli straordinari a Carnevale e San Valentino”

“L’orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il DL che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi“.

Lo dichiara il presidente Stefano Bonaccini, a margine della odierna Conferenza delle Regioni, come riferisce la Dire (www.dire.it). “Al nuovo Governo chiederemo poi un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo DPCM , per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione”.

L’appello di De Luca

“Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del ministero della Salute”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Dobbiamo sapere – aggiunge – che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento”.