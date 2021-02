Nel 2022 il concerto di The Weeknd in Italia

The Weeknd live in Italia nel 2022: in calendario un’unica data a Milano. Il concerto è tra le nuove aggiunte dell’After Hours tour

C’è anche Milano tra le nuove date dell’After Hours Tour di The Weeknd, in programma nel 2022. Il cantautore si esibirà il primo novembre al Mediolanum Forum.

I biglietti

I biglietti sono disponibili sui circuiti Live Nation, TicketOne e VivaTicket in prevendita dalle 10 del 6 febbraio, la vendita generale, invece, è partita l’8 febbraio.

Rimandato a causa del perdurare della pandemia di Coronavirus, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il tour mondiale di The Weeknd si arricchisce di date per un calendario finale non poco impegnativo. Il cantautore, che finalmente porterà live il suo disco dei record “After Hours”, partirà dal nativo Canada a gennaio 2022 per attraversare tutta l’America e poi sbarcare in Europa. Milano, al momento, è l’unica data italiana.