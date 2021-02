Michele Bravi con Francesco Centorame nel nuovo videoclip

Michele Bravi con Francesco Centorame nel video di “Mantieni il bacio”: a ideare il concept della clip è stato lo stesso cantautore

Francesco Centorame è il protagonista del video del nuovo singolo di Michele Bravi, “Mantieni il bacio”, su tutte le piattaforme digitali. L’attore di Skam e Gli anni più belli e il cantautore sono immersi in uno stato allucinatorio, reso in forma visibile e tangibile da una nebbia che si insinua, invade e pervade ogni spazio, avvolge e inghiotte ogni cosa, ogni individuo. L’amore, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è l’unica salvezza, l’unica forza in grado di dipanarsi quella fitta coltre bianca.

Il video di “Mantieni il bacio”, nato da un’idea di Michele Bravi e prodotto da Think | Cattleya, è diretto dal giovane regista cinematografico Nicola Sorcinelli, vincitore nel 2017 del Nastro d’Argento per il cortometraggio “Moby Dick”.