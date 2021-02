Kristen Stewart è Lady D: iniziate le riprese del film

“‘Spencer’ è il viaggio emotivo di Diana, quando si ritrova in un punto di svolta nella sua vita“, ha dichiarato la Stewart, che ha concluso: “Per lei è un grandissimo sforzo tornare sé stessa e recuperare ciò che il suo cognome Spencer significa per lei (dopo essere entrata a far parte della famiglia reale, ndr)”.

Non è la prima volta che la principessa – icona di eleganza di classe per molte generazioni e impegnata nel sociale – viene raccontata sul grande schermo. Nel 2013 Oliver Hirschbiegel lo ha fatto con ‘Diana – La storia segreta di Lady D.’ Basato sulla biografia di Kate Snell ‘Diana: Her Last Love’ (pubblicata nel 2001), il film ha visto Naomi Watts nei panni della principessa di Galles. Sul piccolo schermo, invece, lo ha fatto la serie Netflix ‘The Crown’. Ad interpretare la Spencer una straordinaria Emma Corrin.