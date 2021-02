Invincible arriva a marzo su Amazon Prime Video

Invincible, la serie animata di Robert Kirkman, arriva su Amazon Prime Video il 26 marzo: ecco tutto quello che c’è da sapere

Dal creatore di ‘The Walking Dead’, Robert Kirkman, debutterà venerdì 26 marzo in esclusiva su Amazon Prime Video la serie animata Invincible.

L’annuncio è stato fatto da Kirkman durante un incontro in live stream presentato dal superfan di Invincible e appassionato di fumetti Hector Navarro, in occasione dell’anniversario della pubblicazione del primo numero di Invincible. Durante l’evento i fan hanno avuto modo di vedere una clip tratta dalla serie con le voci di Steven Yuen (Mark Grayson aka Invincible) e J.K. Simmons (Nolan Grayson aka Omni-Man).

I primi tre episodi, da un’ora ciascuno, debutteranno il 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino ad un adrenalinico finale di stagione il 30 aprile.

LA PRIMA CLIP

LA STORIA

Invincible è una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Gli episodi raccontano la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

IL CAST

Nel cast principale di Invincible troviamo anche: Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Max Burkholder.