Gazzelle nasconde copie di “Ok” in cassette antincendio

A Milano Gazzelle nasconde le copie di “Ok” in cassette antincendio: i fortunati che hanno trovato il disco lo ascolteranno in anteprima

Le strade di Milano sono state ‘invase’ dalla musica di Gazzelle. Il cantautore ha regalato ai fan alcune copie del suo nuovo disco ‘Ok’, in versione vinile, nascondendole dentro curiose cassette antincendio sparse per tutto il capoluogo lombardo.

Una delle cassette per idranti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata prontamente notata e saccheggiata di ciò che conteneva al suo interno in pochissimo tempo. I fortunati che troveranno le copie avranno così la possibilità di ascoltare l’album in anteprima, che su tutte le piattaforme e in versione fisica sarà disponibile dal 12 febbraio.