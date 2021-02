Previsioni meteo 10 febbraio: piogge su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021: perturbazione in transito sull’Italia, piogge diffuse e rischio di forti temporali al Centro

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia dopo un inizio di febbraio con tempo stabile e temperature gradevoli nelle ore centrali. Da inizio settimana il cedimento dell’anticiclone ha lasciato spazio a un treno di perturbazioni che anche nella giornata di oggi porteranno piogge e temporali lungo tutto lo Stivale. Tornerà anche la neve sui rilievi a quote medio-basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo una pausa asciutta nella giornata di domani, da venerdì tornerà la neve fino in pianura al Centro-Sud. Correnti artiche, infatti, dapprima faranno calare le temperature anche di 10° rispetto ai valori attuali e poi una perturbazione di origine atlantica porterà maltempo e fiocchi bianchi.

Intanto per oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, al Nord Italia giornata all’insegna del maltempo con piogge anche di forte intensità e neve in montagna. Tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteo dalla seconda parte della giornata sulle regioni occidentali, entro la nottata su tutto il nord Italia. Neve sulle Alpi dai 800 metri di quota, in Appennino dai 1300 metri di quota.

Maltempo anche sulle regioni centrali del nostro Paese con piogge diffuse in giornata specialmente sulla Toscana, Umbria e Lazio. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in nottata sulla Toscana. Neve in Appennino fino a 1300-1500 metri di quota durante la seconda parte della giornata.

In Toscana tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori, localmente anche molto abbondanti; nessun miglioramento atteso nelle ore serali.

Tempo fortemente perturbato sulle regioni meridionali specie in Sardegna e Campania con piogge intense al mattino ed al pomeriggio. Piogge in estensione alle altre regioni durante la serata e la nottata. Neve in montagna oltre i 1500 metri di quota.

In Calabria nuvolosità irregolare nel corso della giornata su tutti i settori, ma senza fenomeni associati; in serata le condizioni del tempo peggioreranno con piogge diffuse sull’intera regione e neve oltre 1500 metri sulla Sila.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.