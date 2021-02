Dua Lipa torna con il singolo “We’re good”

Dua Lipa cala un nuovo asso dalla manica e inaugura il suo 2021 con un singolo a sorpresa. La popstar, reduce dal successo del disco “Future Nostalgia”, torna giovedì 11 febbraio con il singolo “We’re good”, un’inedito che arriva a sorpresa e senza troppo preavviso. Dua Lipa, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha già svelato la cover del pezzo, in cui è presente in un trionfo di verde.

Il brano “We’re good” è disponibile in presave.