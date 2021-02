Tom Holland e Timothée Chalamet: chi sarà Willy Wonka?

Tom Holland e Timothée Chalamet in lizza per il ruolo del nuovo Willy Wonka: i due attori avrebbero superato la concorrenza di Ryan Gosling e Donald Glover

La Warner Bros sta preparando un prequel sul personaggio di Willy Wonka. Da qualche anno, la casa discografica lavora a un progetto che racconti i primi anni del “re del cioccolato”, prima che lo diventasse. A interpretare il ruolo spuntano adesso due nomi di spicco del cinema degli ultimi anni: Tom Holland e Timothéee Chalamet.

Al momento, non sono in corso trattative ma la Warner starebbe valutando i due attori. Tra i nomi in lizza anche quelli di Ryan Gosling, Donald Glover e Ezra Miller. Le loro quotazioni, però, sarebbero ormai molto basse. Holland e Chalamet sarebbero, quindi, le due opzioni più valide.

Le riprese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dovrebbero iniziare in primavera. Il film, diretto da Paul King e con la sceneggiatura di Simon Rich, è atteso nelle sale nel 2023. David Heyman, dietro la saga di Harry Potter, è alla produzione.