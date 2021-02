Speravo de morì prima: Sky svela nuovi dettagli

IL CAST

Oltre a Pietro Castellitto (che ha debuttato alla regia con ‘I predatori’, il miglior esordio del 2020) nei panni di Francesco Totti, nel cast Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, sua moglie; Gianmarco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Monica Guerritore in quelli della madre del ‘Pupone’, Fiorella; Giorgio Colangeli, invece, in quelli del padre; Primo Reggiani in quelli di Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano; Alessandro Bardani in quelli di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano; Gabriel Montesi e Marco Rossetti in quelli rispettivamente di Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Massimo De Santis in quelli di Vito Scala; Eugenia Costantini e Federico Tocci in quelli dei genitori di Totti da giovani.

La serie, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.

#SperavoDeMoriPrima