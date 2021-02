San Valentino: allo zoo blatta regalo col nome dell’ex

Per San Valentino regala una blatta o un topo con il nome del tuo ex: la curiosa idea dello zoo di San Antonio a partire da 5 dollari

E’ nero, piccolo e croccante, praticamente il regalo perfetto per San Valentino.

No, non è un cioccolatino: è una blatta. Lo zoo di San Antonio, in Texas, lancia per il secondo anno il rimedio perfetto per un cuore infranto.

“Cry Me A Cockroach!” è un evento di raccolta fondi che dà la possibilità di battezzare simbolicamente uno scarafaggio o un topo pre-congelato con il nome dell’ex. Il loro destino sarà quello di diventare la portata principale di un banchetto di San Valentino destinato gli animali dello zoo. La novità del 2021 è la possibilità di scegliere l’opzione vegetale da dare in pasto agli erbivori. Il 14 febbraio, sulle pagine social della struttura, sarà mostrata la festa del cibo e sarà possibile guardare il proprio ex divorato-virtualmente- dagli animali.

I prezzi partono da 5 dollari per una blatta e un vegetale, salendo a 25 per un topo pre-congelato destinato ai rettili.