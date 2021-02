L’emo-rap di Essenziale torna in digitale con “Ali”

“Ali” è il nuovo singolo di EsseNziale, pseudonimo di Simone Zuccalà: il brano fuori in digitale per Red Owl/Visory Records/Thaurus

Dopo il successo ottenuto con “Bang Bang Bang”, EsseNziale, pseudonimo di Simone Zuccalà, torna sulle scene con “Ali” (Red Owl/Visory Records/Thaurus), il suo nuovo singolo.

Nonostante la giovane età, l’artista calabrese classe 2006, è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti dell’emo-rap italiano, in grado di trasformare, attraverso la sua musica, un vissuto difficile e complesso in messaggi positivi, che infondono emozioni e speranza negli ascoltatori.

Scritto dallo stesso EsseNziale durante il lockdown e prodotto da Filippo Romeo in arte Fily, “Ali” racconta l’amore con gli occhi di un giovane uomo, un giovane che parla ai giovani senza filtri, in maniera diretta e sincera. Il focus del brano è incentrato sul superamento della paura, del timore di rimanere da soli, perché, come dichiarato dallo stesso artista «ci sarà sempre qualcuno pronto ad accoglierci tra le proprie “ali”».

L’importanza di coltivare e portare avanti le relazioni affettive, siano esse d’amore o di amicizia, perché, nonostante le distanze, i legami fondati su sincerità, rispetto e sentimenti profondi, privi di secondi fini, rimangono indissolubili.

«Averti qui davanti, non dirti più mi manchi, insieme non distanti»; «Ho scelto te come fossi una sostanza, questa ansia mi mangia. Il mio cuore è diviso se non sono con te»: rime che scorrono al ritmo di un cuore che, seppur ferito, non ha smesso di credere nei sentimenti e di donarsi completamente. Perché nella vita occorre dare spazio, tempo e valore a ciò che realmente è o si ritiene essenziale, proprio come ha fatto Simone quando ha intrapreso il suo percorso artistico, individuando e scegliendo un nome d’arte che ben rappresentasse la sua concezione della musica.

Le ali, sognate e desiderate dagli uomini di ogni epoca, non rappresentano in questo caso soltanto volo o libertà, ma anche e soprattutto un abbraccio, che indipendentemente dalle distanze, avvolge e protegge la persona amata. “Ali” che durante il viaggio immaginario del protagonista, superano e colmano la lontananza; ali ricoperte di calore che, liberandosi da ogni fardello, raggiungono l’altro per volare insieme, elevandosi nel senso più intrinseco del termine.

EsseNziale, per questo pezzo, ha scelto di posare le sue barre su un tappeto sonoro contemporaneo, ma al tempo stesso delicato, curato nei minimi dettagli ed è proprio il connubio tra il suo flow ed il sound pop del brano a rendere “Ali” un prodotto unico, di forte impatto, che rimane nella mente – e nel cuore – sin dal primo ascolto.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Saverio Minniti, che vede la partecipazione della bravissima e bellissima Giovanna Liconti.

Simone Zuccalà, in arte EsseNziale, nasce a Reggio Calabria il 15 Novembre del 2006. Entra nel coro della scuola da ragazzino, in qualità di solista, interpretando principalmente brani rap. A causa di una situazione economica sfavorevole, si ritrova, purtroppo, fin da piccolo vittima di bullismo e trova nella musica rifugio, protezione ed una valvola di sfogo che diventa ben presto il suo scudo contro cattiveria ed insolenza. Insieme ad un gruppo di amici, inizia a fare freestyle, giocando con le parole e raccontando il suo vissuto; partecipa a diverse battle, uscendone spesso vincitore. Con il passare del tempo, la musica prende sempre più spazio nella sua vita e grazie ad essa comincia ad esprimere tutti i suoi sentimenti: gioia, dolore, soddisfazioni e delusioni. Il desiderio di essere compreso, ma anche quel posto sicuro che la Musica è per lui, sono qualcosa di insostituibile, vitale; sono qualcosa di essenziale ed è così che Simone sceglie il suo nome d’arte. Incanala le sue emozioni, positive e negative, attraverso la scrittura e dà vita alle sue prime barre; il desiderio di rivalsa è il file rouge dei suoi testi, testi da cui emerge tutta l’urgenza espressiva di un giovane ragazzo che vuole dimostrare a chi non ha mai creduto in lui, ma soprattutto a se stesso, il suo valore. EssenZiale viene presto notato dalla scena locale ed i suoi brani iniziano ad essere trasmessi da molte emittenti calabresi. Pezzi come “Il botto” e “Star” gli consentono di accrescere una visibilità desiderata tanto quanto inseguita con determinazione, passione ed impegno ed il 1° Settembre 2020 firma il suo primo contratto discografico con la Red Owl Records, sublabel di Visory Records. Guidato ed incoraggiato dalla sua Casa Discografica, EssenZiale pubblica il suo primo singolo ufficiale, “Bang Bang Bang”, accompagnato da un videoclip che ben traspone in immagini l’energia del pezzo. Il brano raggiunge un notevole successo nei digital stores e porta l’artista a pubblicare, a Gennaio 2021, “Ali”, il suo secondo singolo. L’amore raccontato senza filtri, con gli occhi di un giovane che parla ai giovani, il tutto accarezzato da sonorità contemporanee, che mettono in luce l’attitudine e la versatilità di EsseNziale, un talento in grado di arrivare sin dal primo ascolto, di comunicare in maniera diretta, chiara e sincera il suo vissuto, portando, con le sue canzoni, un messaggio positivo, perché la Musica può davvero essere una salvezza, perché la Musica ci connette a ciò che è realmente essenziale.

