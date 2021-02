Fortnite lancia “Cuori selvaggi” per San Valentino

Fortnite x San Valentino: come partecipare all’evento Cuori selvaggi. Tanti appuntamenti “zuccherosi” nella settimana degli innamorati

C’è aria d’amore su Fortnite, che in occasione di San Valentino lancia il nuovo evento “Cuori selvaggi”. Tanti appuntamenti sono in programma per questa settimana: battaglie, Sfide Creatori, skin a tema, e tanto altro.

Come partecipare alla Coppa Cuori Selvaggi

Il 9 febbraio i giocatori dovranno formare una coppia per partecipare alla Coppa Cuori Selvaggi. Si avranno a disposizione 3 ore di tempo per completare fino a 10 partite e ottenere punti. Solo le coppie migliori potranno aggiudicarsi otterranno la skin Patty Cuore e il dorso decorativo Colpalcuore.

Possono partecipare i giocatori con un livello minimo di 30 che abbiano la 2FA attivata (a questo link le istruzioni per l’attivazione).

Battaglie Cuori Selvaggi

Tutti in campo per l’evento Battaglie a squadre Cuori Selvaggi. Tra il 10 e il 17 febbraio, i giocatori di Fortnite potranno creare un team con i Creatori, aiutandoli a guadagnare punti in Sfide esclusive.

Ecco i premi in palio (maggiori info sul blog di Fortnite)

Primo posto : piccone Lame Mozzafiato, copertura Forme frementi, spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi.

: piccone Lame Mozzafiato, copertura Forme frementi, spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi. Secondo posto: copertura Forme frementi, spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi.

copertura Forme frementi, spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi. Terzo posto : spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi.

: spray Amore all’amo, emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi. Quarto posto: emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi.

emoticon Anima gemella e stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi. Quinto posto: stendardo delle Battaglie a squadre Cuori selvaggi.

Modalità Creativa di Fortnite

In occasione della festa degli innamorati, anche il Centro di benvenuto si trasformerà a tema San Valentino. Le decorazioni resteranno fino al 16 febbraio.

Creazioni di carta

Non potevano mancare i modellini di carta dedicati a San Valentino.

Fino al 15 febbraio, visitando la pagina Cosplay di Fortnite, sarà possibile scaricare modellini di carta a tema da stampare.

Le skin di San Valentino

Per gli inguaribili romanticoni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili nuovi costumi zuccherosi a tema San Valentino, tra cui Patty Cuore e il Re delle coccole.

Aiuta Pescesecco a trovare l’amore

Riuscirà Pescesecco a trovare compagnia per San Valentino? Nel dubbio, pensaci tu. A partire dall’11 febbraio, tra i nuovi incarichi, ci sarà quello di aiutare Pescesecco a trovare l’anima gemella. Un favore a lui, un po’ di PE per te.