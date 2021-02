All’asta le Nike create per Barack Obama

All’asta le Nike “presidenziali” create per Barack Obama: ne esistono solo due esemplari, il prezzo base è fissato a 25mila dollari

Un paio di sneakers Nike Hyperdunk è stato messo all’asta da Sotheby’s al prezzo base di 25mila dollari. A rendere le calzature esclusive (e incredibilmente costose) è la loro unicità: sono state disegnate per Barack Obama.

Come spiega la casa d’aste, infatti, ne esistono solo due esemplari: quello indossato dall’ex presidente degli USA e quello attualmente in vendita, ovvero un campione di prova realizzato da Nike.

Le Nike create per Barack Obama

Il modello, la cui taglia USA è 12,5 (corrispondente a un 46,5 italiano), è stato creato per Obama nel 2009 e presenta alcuni dettagli personalizzati, come il sigillo presidenziale impresso sulla linguetta e il “44” ricamato per commemorare il 44esimo presidente degli USA, Obama stesso.

Anche le solette sono presidenziali, decorate con grafiche che richiamano il patriottismo americano, dall’aquila calva al “1776”, anno della nascita degli Stati Uniti.

L’asta, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà aperta il 12 febbraio.