Le sneakers Nike GO FlyEase si indossano da sole

Non ha bisogno di lacci, di stringhe o delle nostre mani. Le nuove Nike Go FlyEase hanno una caratteristica rivoluzionaria: si calzano da sole. Facile da indossare e da togliere, il nuovo modello è un mix di design, innovazione e ingegneria come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Grazie alla flessibilità unica del tenditore dell’intersuola, consente di inserire il piede a mani libere. Inoltre, la cerniera bistabile, in attesa di brevetto, promette sicurezza e stabilità.

Anche Bebe Vio le ha provate.

“Di solito impiego molto tempo per mettermi le scarpe”, dice Vio. “Con Nike GO FlyEase, devo solo mettere i piedi dentro e saltarci sopra. Le scarpe sono un nuovo tipo di tecnologia, non solo per gli atleti paralimpici ma per la vita reale di tutti”.

Nike GO FlyEase è disponibile dal 15 febbraio inizialmente su invito per membri Nike selezionati, con una disponibilità più ampia per i consumatori prevista per la fine dell’anno.