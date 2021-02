“Escamotage” è il nuovo singolo di Malje

In radio il singolo “Escamotage” di Malje: il brano è estratto dal suo album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), disponibile negli store e sulle piattaforme digitali

In radio il singolo “Escamotage” di MALJE estratto dal suo album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), disponibile negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno.

“Questo è un brano in cui racconto la mia filosofia di vita che comporta la ricerca delle soluzioni piuttosto che soffermarmi a contemplare i problemi e farmi prendere dall’ansia – racconta Malje – e questo mi ha portato a tenere conto del giudizio che appartiene alle persone che stimo e fregarmene dell’altrui opinione. Da questo concetto nasce ‘Escamotage’.”

Il brano esce in digitale nell’album “Jewels” e questa è la tracklist: “Luggage”, “The Game”, “The beer song”, “Mandik”, “Escamotage”, “Share love”, “State of mind”, “Nice dream” e “The game update”.

“L’album – prosegue Malje – è nato dalla voglia di testimoniare le mie poliedricità stilistiche. Il filo conduttore che collega i vari brani è la diversità, ogni brano ha insita in sé un’emozione specifica. Ho pensato alla track list come a un percorso emotivo, che si snoda tra la trascendenza, l’intimismo, la calma, l’allegria e la voglia di esplodere. L’album si intitola Jewels perché tutti i brani sono singoli e sono per me ‘Gioielli’, senza contare che, a quanto mi risulti, nessuno ha mai intitolato così un album prima d’ora, chissà perché. La copertina esprime la sintesi della timidezza e della sfacciataggine che mi appartengono: nella fotografia che ho scelto mi copro con due LP, come negli anni ’20 mi sarei coperta con ventagli di piume.”

BIOGRAFIA

Elena Cretella, in arte MALJE, nata a Genova dove tuttora vive, è cresciuta in una famiglia piena di musica e ha dedicato la vita allo studio della voce.

Dalle voci di risonanza alle quadriplonie alle voci sciamaniche di guarigione (Tuva). Ha composto per il teatro, musicato Shakespeare, Pirandello ed Euripide. Ha collaborato con jazzisti importanti tra i quali Red Halloway, Shawn Monteiro, Bobby Durham. Produttrice teatrale e musicale ha insegnato l’uso della voce a cantanti, attori e personaggi televisivi.

Ultimamente collabora con La Furnasetta per produzioni di musica industrial e ha all’attivo tre compilation due delle quali per l’etichetta inglese Industrial Coast.

Il 16 giugno 2020 ha pubblicato “The Game”, il singolo d’esordio che anticipa l’uscita del nuovo album “Jewels” dal 22 gennaio 2021 negli store e sulle piattaforme lanciato dal nuovo singolo “Escamotage”.