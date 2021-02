Calciatori 2021: Panini lancia 8 figurine extra

Panini lancia 8 figurine extra per l’album Calciatori 2021. Tra le novità, una figurina dedicata alla vittoria della Juve nella PS5 Supercup

La raccolta “Calciatori 2021” di Panini si arricchisce con 8 figurine extra. Le nuove card sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione “MVP” (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21.

Per quanto riguarda il “Film del Campionato”, la prima figurina celebra la vittoria della Juventus nella PS5 Supercup, con un’immagine dell’esultanza della squadra bianconera che alza al cielo la coppa.

Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Cristiano Ronaldo come “miglior marcatore” del girone di andata, a Achraf Hakimi per l’“alto rendimento”, a Mattia Zaccagni per lo straordinario gol in “rovesciata” che ha deciso la partita Spezia-Verona del 3 gennaio scorso e infine alla lotta per la testa della classifica tra Milan e Inter con l’immagine della prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 25 gennaio con il titolo eloquente “Cattivissimo Derby”.

Per quanto invece riguarda la sezione “MVP”, le tre figurine sono dedicate ai calciatori scelti dalla Lega Serie A nei mesi da settembre a novembre 2020: Alejandro Gòmez, Zlatan Ibrahimović e Cristiano Ronaldo. Queste otto figurine extra della collezione “Calciatori 2021” saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 6 febbraio, in una speciale bustina abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”. Sono previste altre due uscite di figurine extra, rispettivamente per il 13 marzo e il 5 giugno.

“Queste figurine speciali vanno a portare avanti la narrazione della stagione in corso, iniziata con le prime cinque figurine del ‘Film del Campionato’ inserite nelle bustine in vendita in edicola”, ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “In un campionato combattuto come questo, probabilmente il più avvincente degli ultimi dieci anni, il ruolo di queste istantanee – con l’ulteriore integrazione data dalle nuovissime figurine ‘Most Valuable Players’ – diviene fondamentale e permetterà di contestualizzare al meglio questa stagione quando, tra qualche anno, si riprenderà in mano questa collezione”.

La collezione “Calciatori 2021”, che celebra il 60° anniversario della Panini e della sua raccolta più famosa al mondo, si compone di 748 figurine da raccogliere in un album di grande formato da 132 pagine. La copertina dell’album è caratterizzata dall’immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico simbolo delle collezioni “Calciatori”, con un grande numero 60 dorato su un muro tricolore. Oltre alle pagine dedicate alle sezioni “Film del Campionato” e “MVP”, tante sono le novità della raccolta, a partire dalle figurine di “Top Team Panini 60” e “La Panini più amata”, che saranno scelte con la collaborazione dei collezionisti e dei tifosi dei club, e poi le figurine delle copertine storiche dei 60 album “Calciatori” dal 1961 e della Nazionale Italiana Cantanti, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Ulteriori informazioni su www.calciatoripanini.it.