Benji annuncia la data di uscita di “California”

Benji annuncia l’uscita di “California” per il 26 febbraio e Fede si dice orgoglioso. Sui social il supporto dell’ex collega per il primo disco da solista del cantautore

Il countdown può iniziare: uscirà il 26 febbraio il primo disco da solista di Benjamin Mascolo. Si chiamerà “California” e sarà solo la parte numero uno “di un album a due anime”.

Un progetto a cui Benji ha lavorato senza sosta negli ultimi due anni e che, per la prima volta, lo vedrà senza la presenza fissa al suo fianco di Federico Rossi. Lontani ormai i tempi del duo Benji e Fede, i ragazzi hanno voltato pagina ma restano più uniti che mai. Tra i commenti sotto il post che annuncia “California” è, così, immancabile quello di Fede, che scrive: “Orgoglioso”. I due hanno scelto di percorrere strade differenti ma – al contrario di quanto ha pensato qualche maligno – non esiste nessuna rivalità.

Grande condivisione anche da parte della compagna di Benji, Bella Thorne. L’attrice come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’uscita di “California” e il suo messaggio non è passato inosservato: “Che grande giorno. Così orgogliosa di te“, si legge in una Instagram story.

Sei le tracce che compongono “California” e che raccontano l’uscita di Benji da un periodo buio, come ha scritto lui stesso sui social:

“Lo stress mi aveva consumato fino a rubarmi il sorriso: ricordo ancora la follia di un tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. Meritavate di più e vi ho deluso. Ma ancora prima di voi, ho deluso e tradito me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso.

Poi la musica mi ha salvato. Ho scritto decine e decine di canzoni, una dietro l’altra, alcune follemente incazzate, altre tristi, ho pianto ogni lacrima che avevo in corpo e vomitato tutti i miei sentimenti.

Un passo alla volta è tornato a splendere il sole: ho messo in pausa ogni lavoro e rinunciato a soldi e contratti solo per poter riprendere in mano la mia vita. Ho dedicato tutte le mie energie a guarire da questa depressione, curando la mia mente e il mio corpo per tornare il Benjamin che conoscete. Quel ragazzo ora è fiorito e ha finito ciò che aveva iniziato”.

La tracklist di “California”

“Los Angeles”, “Finché le stelle non brillano”, “Marilyn Monroe”, “California”, “Sara lo sa” e “Ricomincio”. Sono questi i titoli dei brani presenti in tracklist. Il primo singolo, di cui Benji sta girando il video, uscirà prima del disco. Non si sa quale sia ma Bella ha già rivelato la sua preferita: è “Los Angeles”, ha detto in una Instagram Story. I fan non vedono l’ora di ascoltare!