Usare il filo interdentale è importante: ecco perché

Usare il filo interdentale può aiutare a prevenire carie e malattie gengivali e aiuta a rimuovere la placca, responsabile del tartaro

Non solo pulizia dei denti, ma anche pulizia tra i denti. La pulizia quotidiana con il filo interdentale, infatti, può aiutare a prevenire carie e malattie gengivali e aiuta a rimuovere la placca, che contiene batteri che si nutrono di cibo avanzato o zucchero presente all’interno della bocca.

Quando questo accade, la placca è in grado di rilasciare un acido in grado di corrodere il guscio esterno dei denti e causare carie.

Perché quindi è così importante utilizzare il filo interdentale? Ne parlano gli specialisti del Dental Center di Humanitas Rozzano.

Se non trattata, la placca può trasformarsi in tartaro

Quando la placca si sedimenta, perché non rimossa, negli spazi interdentali, può indurirsi fino a formare il tartaro.

Il tartaro, raccogliendosi lungo il bordo gengivale, può essere particolarmente pericoloso, e può portare alla comparsa di infiammazioni e malattie del cavo orale. Una volta che è formato, agire con lo spazzolino o il filo interdentale non è più sufficiente: solo il dentista può rimuoverlo con una profonda igiene orale.

L’uso del filo interdentale dunque, è un passaggio essenziale della pulizia del cavo orale.

Oltre al filo interdentale esistono altri strumenti progettati per la pulizia tra i denti come come gli scovolini e gli idropulsori. Il dentista potrà consigliare al paziente lo strumento più adatto alle diverse esigenze.

Filo interdentale: prima o dopo lo spazzolino?

Non è necessario dedicarsi alla pulizia col filo interdentale subito dopo i pasti; se eseguita correttamente, può essere utile anche se svolta in un paio di minuti, ogni giorno. Non è quindi importante il quando, ma il come.

La pulizia tra i denti non dovrebbe essere dolorosa. Troppa forza potrebbe danneggiare il tessuto tra i denti, troppa delicatezza però, potrebbe non essere efficace. Il segreto è provare più volte e trovare la modalità migliore per assicurarsi un sorriso pulito e in salute.

Anche i bambini possono usare il filo interdentale

Infine, una precisazione: il filo interdentale è utilizzabile anche dai bambini, non appena due denti iniziano a toccarsi, purché se fatto con delicatezza.