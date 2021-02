“Senza perderci” è il nuovo singolo di Masco

Masco online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Senza perderci” fuori per Pulsing Rec

“Senza Perderci” è il singolo di debutto di Masco disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Pulsing Rec.

Classe 1993, Marco Mascolo, in arte Masco, nasce e cresce a Foggia. All’età di 17 anni, con lo pseudonimo di “Markomas”, inizia a pubblicare musica da club, prevalentemente Tech House, su varie label, arrivando a firmare per major e collaborare con importanti artisti del settore. Dopo qualche anno sente la necessità di esprimersi al 100%, così inizia a scrivere, comporre e cantare i suoi pezzi. Nel 2021 sente di aver raggiunto la giusta maturità artistica per lanciare questo nuovo progetto, che lo vedrà cimentarsi in un viaggio musicale a 360 gradi. Nella sua musica troverete influenze del suo background House e dei suoi ascolti di vario genere, che si fondono creando un’atmosfera energica ed introspettiva allo stesso tempo. Occupandosi anche delle produzioni, Masco riesce a comunicare a pieno la sua idea artistica, senza paura di cimentarsi in nuove strade, passando da groove elettronici a tracce completamente acustiche.

“Senza Perderci” accende i riflettori sulle potenzialità di questo artista “emergente”. Masco ci fa ballare con malinconia, tra groove da club e voce distorta, con un testo apparentemente semplice ma ricco di significati. Marco non parla soltanto di una storia d’amore ma vuole farci riflettere sull’importanza e sulla forza delle cose che abbiamo, e sulla determinazione nel voler inseguire davvero la propria strada a prescindere da dove ci si trovi.

“A volte ci viene voglia di scappare via, senza pensare realmente a quello che abbiamo costruito e a quanto potremmo perdere. In questi anni ho capito di poter raggiungere i miei obiettivi, a prescindere dal luogo e dai preconcetti. Senza Perderci lo vedo come un inno alla presa di coscienza di me stesso e di quello che voglio fare. Allo stesso tempo, però, rispecchia la mia voglia di voler scoprire e migliorare quei lati di me che ancora non conosco e che mi fanno sentire sbagliato (mi chiedi chi sono e non lo so, ma se proprio insisti potrei dirti che non vado bene)”.

“Senza Perderci” è stata scritta e prodotta da Masco, che ne ha curato anche la parte grafica.