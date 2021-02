Le Revolver Requeen Venexia non guardano al genere

Scarpe fuori dagli schemi: le calzature-gioiello di Revolver Requeen Venexia vestono dal 34 al 44 e possono essere indossate anche dagli uomini

Un San Valentino in cui esprimere la propria identità, indossando un paio di calzature memorabili per il design iconico, le lavorazioni preziose e i dettagli affascinanti. Per Revolver Requeen Venexia, il brand italiano di calzature di lusso lanciato da Beatrice Baldan, la festa degli innamorati è un’occasione in cui fascino diventa sinonimo di personalità, che ciascuno può tirare fuori superando, se vuole, anche i confini di genere. Ecco il motivo di una scelta inusuale in ambito luxury shoes: le scarpe Revolver Requeen Venexia vestono dal 34 al 44 e possono essere indossate anche dagli uomini. «Le collezioni Revolver Requeen Venexia sono nate per essere fuori dagli schemi e invitano ciascuno a seguire un semplice motto, “open your dreams”» afferma la brand manager Beatrice Baldan, esponente dell’azienda familiare che da oltre settant’anni è sinonimo di eccellenza in ambito calzaturiero.

I modelli, ideati dal designer Fabio Panzeri e realizzati interamente nello stabilimento di Fiesso d’Artico (VE) con numerosi dettagli fatti a mano, sono un inno alla libertà e alla creatività. Prosegue Beatrice Baldan «Abbiamo immaginato l’universo di Revolver Requeen Venexia come un hotel caratterizzato da 22 Rooms, cioè le stanze corrispondenti ai singoli modelli, suddivise in vari Floors, piani in cui viene dato spazio a una particolare linea. Quelli più in tema per festeggiare un San Valentino indimenticabile? Senz’altro il Bondage Floor, con i suoi nodi e corde intrecciate a mano, e il Bitingwhip Floor, caratterizzato da cascate di trecce, scooby-doo di pelle e coni in oro rosa». Tutti elementi realizzati con materiali di pregio e grandissima cura artigianale, con lavorazioni che in molti casi sono svolte esclusivamente a mano.

Revolver Requeen Venexia non mette paletti alla voglia di esprimere la propria personalità attraverso un paio di scarpe che lasciano il segno. Per chi è in cerca di un consiglio di stile, ecco quali sono i modelli selezionati dal brand per vivere un San Valentino unico.

Secret Floor Room 109 – Sandali in elaphe nero con cinturino alla caviglia chiuso con una piccola fibbia laterale in metallo. Tacco a forma di chiave in nero lucido impreziosito da un anellino in metallo oro con logo Revolver Requeen Venexia.

Bondage Floor Room Room 233 – Décolleté a forma di T in vernice nude. Si chiudono con cinturino sottile alla caviglia con piccola fibbia in oro chiaro. Pompon in viscosa nero della notte e fiocchetto in velluto nero. Tacco a spillo in metallo satinato nero con anellino in oro chiaro con logo.

Bondage Floor Room 271 – Sandali in camoscio e corda di cotone rosso fuoco. Le corde sono intrecciate a mano formando un nodo che termina con uno strascico di sei cordoni rifiniti da accessori dorati. Si chiudono con cinturino alla caviglia con piccola fibbia in metallo. Tacco a forma di prisma forgiato a mano in oro chiaro.

Bitingwhip Floor Room 313 – Décolleté in elaphe rosso fuoco affusolate in punta. Sul tallone cordini in pelle intrecciati a mano rifiniti con due finalini conici in oro chiaro. Tacco a spillo in metallo rosso lucido con anellino in oro chiaro con logo Revolver Requeen Venexia.

Bitingwhip Floor Room 379 – La décolleté t-strap in elaphe nero che rappresenta il non plus ultra del lusso e della maestria artigianale di Revolver Requeen Venexia. Il cinturino alla caviglia è arricchito da una cascata di trecce mignon e scooby doo in pelle, impreziositi da 188 coni in oro rosa, applicati a mano uno ad uno, che ad ogni passo emettono un suono. Il tacco è a spillo in metallo satinato nero con anellino.

Il Revolver Requeen Hotel, situato in un palazzo d’epoca al numero 9 della via simbolo della moda milanese, con i suoi velluti e specchi evoca le atmosfere dei vecchi club francesi. Si accede solo su appuntamento per vivere un’esperienza unica ammirando e provando le collezioni, con un servizio personalizzato.

Tutte le collezioni e i modelli si possono inoltre acquistare sul sito e-commerce e vengono consegnati in una speciale Revolver Requeen Box.