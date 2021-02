I Kyber online con il nuovo brano “La Notte”

“La Notte” è il nuovo singolo del duo elettro-soul Kyber: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Sorry Mom!

La Notte parla di un attacco di panico e della telefonata di un amico. L’ansia, i ritmi frenetici, le aspettative, l’immagine che vogliamo dare di noi stessi, il nostro aspetto fisico, sono tutte costanti che ci riempiono la testa da quando ci svegliamo fino a quando andiamo a dormire.

E proprio di notte, quando non si prende sonno, ci si rende conto del mondo in cui viviamo, un mondo in cui ci si vorrebbe affermare e dal quale, allo stesso tempo, vorremmo sparire. Ed è così che arrivano le paranoie e la gola si stringe. La sola cosa da fare è chiamare un amico…

I Kyber sono Marco Scherzo e Giacomo Orlando.

La band nasce come duo acustico ma successivamente, la necessità di scrivere e produrre pezzi inediti, fa avvicinare Giuseppe Pulvirenti (producer), alla formazione.

Sebbene amici, le influenze ed i gusti musicali dei tre sono piuttosto diversi.

Ad aprile 2018 esce il primo singolo “Stuck”, seguito da un EP.

La band partecipa nel 2019 alla tredicesima edizione di XFactor, fermandosi agli Home Visit di Berlino.

Dopo l’eliminazione dal talent i Kyber pubblicano il singolo “Hurt”

Dal 2019 la band inizia a pubblicare anche singoli in italiano, il primo intitolato “Tutte le lacrime del mondo”, seguito dall’ultimo “La Notte”.

L’elettronica, le chitarre riverberate e la voce calda di stampo soul, sono alla base del sound del gruppo, mentre i testi sono permeati di una certa sensibilità riguardo temi come l’ansia, l’amore e la solitudine.

https://www.facebook.com/kybersmusic

www.facebook.com/sorrymom.it

www.sorrymom.it

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=aLgNmbWfAiQ&ab_channel=Kyber

ASCOLTA “LA NOTTE”!

Spotify: http://spoti.fi/3sM0rQX

YouTube: https://bit.ly/395lbvn

iTunes: http://apple.co/3iwBpRn

Deezer: http://bit.ly/3bZQmKw

Amazon: https://amzn.to/3iK0RmF