Emergency e Tunué pubblicano un fumetto

“I colori di una nuova vita” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stato stampato in 5.000 copie che saranno distribuite gratuitamente nel corso dell’anno scolastico 2020/21. Un quinto delle copie verranno inserite nei pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà economica con figli tra gli 11 e i 17 anni che partecipano al progetto di Emergency “Nessuno escluso. Neanche chi è ora in difficoltà”.

È possibile scaricare il pdf de “I colori di una nuova vita” dal sito di Tunué, alla pagina: I colori di una nuova vita – graphic novel Tunué Emergency.