Animalisti in piazza per difendere i macachi

Sit-in degli animalisti a Montecitorio per protestare contro il progetto Lightup dell’Università di Torino: “Stop alla sperimentazione sui macachi”

Stop alla sperimentazione sui macachi a fini scientifici. Lo chiedono le associazioni animaliste (Animalisti italiani, Stop vivisection) in protesta oggi a piazza Montecitorio contro la sentenza emesso lo scorso 28 gennaio dal Consiglio di Stato che ha dato il via libera definitivo al progetto Lightup dell’Università di Torino in collaborazione con l’Università di Parma. Lo studio ha lo scopo di trovare meccanismi neurali e trattamenti per il recupero visivo in persone che, a causa di lesioni cerebrali, hanno una parziale cecità.

‘Spegnere la luce della vita non sarà mai scienza‘, si legge in un cartello dei manifestanti. La sentenza “è una condanna a morte per i macachi detenuti nello stabulario dell’Università di Parma”, osservano altri partecipanti al sit in. Per sviluppare gli studi, denunciano, ai macachi verrà chirurgicamente danneggiata un’area della corteccia cerebrale in modo da comprometterne significativamente la vista. Per queste ragioni, spiega la Dire (www.dire.it), le associazioni animaliste chiedono l’immediata liberazione dei macachi e l’adozione di metodi sostitutivi già disponibili.

“Non ci fermeremo. Il dolore dei macachi è il nostro dolore. Il loro diritto alla vita è un nostro dovere. Nessuno tocchi i macachi”, e’ la protesta dei manifestanti.