Rocco Fasano è la “Belva” nel video di Gazzelle

Rocco Fasano è la “Belva” nel video del nuovo singolo di Gazzelle: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Ha un sapore fortemente cinematografico il video del nuovo singolo di Gazzelle, “Belva”. E, proprio come in un film, il cantautore romano sceglie un attore per interpretare il brano da lui scritto. È Rocco Fasano, apprezzatissimo in Skam Italia, il protagonista della clip scritta e diretta da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra) e prodotta da Antonio Giampaolo per Maestro Production.

Rocco Fasano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci guida in un visionario viaggio introspettivo alla ricerca di una soluzione ai propri problemi ma è attraverso il suo eccentrico aspetto che capiamo molto di più.

Il messaggio del video è strettamente legato al senso del brano, rappresentato in maniera volutamente onirica. Ci dimentichiamo della sua stranezza e ci immedesimiamo nella sua condizione.

Non ridiamo di lui ma cerchiamo empaticamente di capirlo. Siamo spettatori di una vera e propria rappresentazione mentale di una condizione che ci accomuna e ci proietta nella sfera dell’esperienza personale. Nel video la protagonista femminile, che si scorge alla fine, è Daphne Morelli.