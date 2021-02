Id. Eight: un anno di sneakers etiche e sostenibili

Primo compleanno di Id. Eight, innovativo brand toscano di sneakers etiche, sostenibili, vegane e genderless: sono made in Italy e derivanti dai rifiuti della frutta

ID.EIGHT è un brand di sneakers sostenibili made in Italy, unisex, cruelty free, realizzate con materiali derivanti dalla lavorazione di scarti dell’industria alimentare – come bucce di mela, raspi e bucce di uva, foglie di ananas – nato alla fine del 2019 dall’iniziativa dello stilista sud coreano Dong Seon Lee e della product manager italiana Giuliana Borzillo. Dopo anni di formazione ed esperienza nel mondo delle calzature, consapevoli delle problematiche ambientali che affliggono il settore, Dong Seon e Giuliana hanno deciso di tracciare una strada di cambiamento positivo nel mondo della moda progettando una start-up che affronta lo spreco di risorse. La formula è: unire la tecnologia dell’innovazione circolare alle storiche manifatture locali, per dare vita a un design casual e genderless, con richiami all’estetica degli anni Novanta.

Le sneakers marchio ID.EIGHT, lanciate sul mercato internazionale a febbraio 2020 con un crowdfunding su kickstarter, hanno avuto un significativo riscontro commerciale con la vendita di più di 1.000 paia in tutto il mondo grazie alla combinazione vincente di design e sostenibilità. Il giovane brand ha inoltre riscosso un forte interesse da parte delle più importanti piattaforme digitali, da Vouge Talent a Marie Claire, ed è stato presentato a buyer e giornalisti dalle più rappresentative manifestazioni e fiere del settore come Altaroma, WSM White Sustainable e Micam Milano nella sezione Italian Footwear Startup.

I due fondatori, attraversi i profili social del brand, sono stati instancabili divulgatori di uno stile di vita sostenibile, ad esempio promuovendo una campagna Plastic free sulle spiagge del Belpaese coinvolgendo i followers nella pulizia dei litorali dai rifiuti della plastica. Numerose iniziative green li hanno resi protagonisti, dalla piantumazione di alberi tramite la piattaforma Tree Nation, alla campagna legata al Green Friday a favore di un consumo critico e consapevole.

Tutto questo impegno ha già portato a un significativo risultato, ID-Eight è infatti finalista nella sezione Fashion del Green Product Award, un premio internazionale che, dal 2013, distingue prodotti e servizi sostenibili e innovativi già presenti sul mercato.

Per festeggiare il primo anno di vita, ID.EIGHT ha organizzato, il 13 febbraio, una giornata di eventi digitali a tema sostenibilità, con tanti ospiti che si alterneranno per parlare di vari argomenti, dalla moda sostenibile alla vita zero waste, ci saranno lezioni di yoga e di cucina vegana e qualche anticipazione della nuova collezione del brand. Da Andrea Batilla a Francesca e Chiara di Cibosupersonico, da Marta Milani a Vittoria Tomassini alias theoptimisticapple, la giornata si prospetta ricca di approfondimenti e spunti interessanti. Per rimanere aggiornati sul programma dell’evento e scoprire tutti gli ospiti che parteciperanno basta seguire ID.EIGHT su instagram e facebook ed iscriversi alla newsletter per ricevere i link agli eventi.

