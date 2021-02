Giulia Mannucci nel nuovo video di Icy Subzero

Giulia Mannucci de “Il Collegio 3” nel nuovo video di Icy Subzero: è su tutte le piattaforme digitali la clip del singolo “Domani Lettera #2”

C’è anche Giulia Mannucci de “Il Collegio 3” nel video del nuovo singolo di Icy Subzero. È su tutte le piattaforme e su YouTube “Domani Lettera #2”, capitolo centrale e fondante della trilogia epistolare che confluirà nell’ep di prossima pubblicazione (Elektra Records/Warner Music Italy).

Se per il video del precedente “Ninna Narcos #Lettera 1” l’artista si è ispirato al quadro di Vincent Van Gogh “Il caffe di notte” (1888), dove vengono ritratte in verde e rosso le miserie umane -tema centrale della prima Lettera, in questo nuovo capitolo- diretto da Lorenzo Coltella- troviamo le medesime tematiche, rappresentate però in maniera del tutto differente. Qui Icy SubZero, per raffigurare idealmente gli sbagli del passato, sceglie come set il quartiere popolare di Tor Bella Monaca, girando le scene principali sulla sommità di uno dei suoi imponenti palazzi, con Roma sullo sfondo, per esprimere il suo spirito di rivalsa.

“Domani #Lettera 2”, non a caso, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è la seconda tappa di un viaggio introspettivo guidato da un flusso di coscienza, finestra aperta sul vissuto di Icy.

“Domani #Lettera2 è l’evoluzione naturale di quello che in Ninna Narcos #Lettera1 viene presentato come un ostacolo – racconta Icy SubZero-. Tutte le problematiche affrontate nel brano precedente, e nella vita in generale, non limiteranno mai l’esplosione del nostro potenziale e dei nostri sogni. L’importante è circondarsi delle persone giuste, il più possibile simili a noi, anche se con obiettivi differenti. ‘Divido la rabbia con due o tre compari, con sogni diversi ma percorsi uguali’ sta proprio a sottolineare l’importanza del percorso, oltre che del traguardo”.