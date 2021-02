Eroica Italia e Opera Laboratori firmano un accordo

Opera Laboratori ed Eroica Italia SDD firmano un accordo pe realizzare corner di promozione dello storico marchio del ciclismo

Opera Laboratori, a seguito della convenzione tra l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino e il Comune di Montalcino e all’affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi turistico-culturali, sta attuando il progetto denominato “L’Oro di Montalcino”, con l’obiettivo di dare vita nel Complesso di Sant’Agostino a un centro di produzione e contaminazione dei saperi, oltre che luogo di condivisione tra residenti e forestieri, attraverso la valorizzazione del ricco patrimonio spirituale, storico, artistico, culturale ed enogastronomico locale.

La volontà di garantire un’offerta ampia e variegata ha spinto Opera ad instaurare preziose collaborazioni con alcune delle migliori eccellenze del territorio ed è proprio in quest’ottica che è stato firmato un accordo con Eroica Italia SSD per la realizzazione di corner dedicati al prestigioso marchio, divenuto ormai un punto di riferimento per tutti gli amanti del ciclismo dilettantistico e del turismo culturale.

Un Bike Point Terra Eroica sarà realizzato presso la Torre Civica di Palazzo Comunale, mentre una Ciclofficina Eroica sorgerà all’interno del Complesso di Sant’Agostino, con lo scopo di fornire a noleggio biciclette muscolari ed elettriche e tutta la strumentazione necessaria al servizio di residenti e visitatori, in modo tale che i Musei di Montalcino possano diventare il punto di partenza di percorsi didattici, paesaggistici, culturali e spirituali alla scoperta della Val d’Orcia. Nei due front office, infatti, saranno disponibili tutte le informazioni per organizzare veri e propri tour nella bellezza di un territorio unico, con la possibilità di compiere escursioni fino all’Abbazia di Sant’Antimo, San Giovanni d’Asso e Pienza, oltre a quelle necessarie per iscriversi agli eventi annuali che da sempre Eroica Italia organizza in varie zone della nostra penisola. Non mancheranno linee di prodotti di merchandising a marchio Eroica.

Il desiderio comune di progettare visite più vicine al mondo esperienziale che turistico e la volontà di unire i valori dello sport, del rispetto dell’ambiente, dell’arte, dell’enogastronomia e del viaggiare lento saranno il fulcro di adeguati piani di comunicazione e promozione, elaborati da Opera Laboratori e condivisi con Eroica Italia SSD.