Champions League su Sky per il trienno 2021-2024

Sky conquista i diritti tv della Champions League per il trienno 2021-2024: sono 403 le partite in totale che trasmetterà. Su Amazon Prime Video 16 match

Le partite di Champions League per il trienno 2021/2024 le seguiremo su Sky e Now Tv. Il colosso si è aggiudicato i diritti tv per un totale di 403 match, 121 di 137 a stagione. Di Sky anche tutte le partite di Europa League e Europa Conference League.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto”, ha dichiarato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky. Calcio d’inizio il 16 febbraio con gli ottavi di finale di Champions League, che vedranno sul campo Juventus, Atalanta e Lazio.

Nella lotta per i diritti tv, sono 16 le partite che, invece, saranno trasmesse da Amazon Prime Video nei suoi nuovi canali on demand. L’azienda, passata recentemente nelle mani di Andy Jassy, ha lanciato un’offerta per accaparrarsi i diritti della Lega di Serie A confermando il suo interesse nello sport. Insomma, come spiega la Dire (www.dire.it) la battaglia per i diritti tv è solo all’inizio.