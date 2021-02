Uomo di schiena o cane: l’illusione ottica rivela la personalità

Vedi un uomo di schiena che corre nella neve o un cane? L’illusione ottica è virale e la risposta rivela la personalità

C’è una nuova illusione ottica che sta facendo il giro del web. Cosa vedi in questa immagine sopra, un uomo di schiena o un cane?

Se hai visto un uomo che corre nella montagna di schiena con uno zaino in spalla… beh, hai visto male. L’immagine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ritrae in realtà un barboncino nero che corre verso la fotocamera.

In molti hanno colto la vera natura della foto, ma tanti altri hanno visto una persona (la coda del cane in questo caso diventa una testa).

Il The Sun ha contattato lo psicologo Lee Chambers per scoprire come la risposta data possa essere uno specchio della nostra personalità.

Se è vero che il punto in cui gli occhi si concentrano per la prima volta sulla foto ha un ruolo nella percezione dell’immagine, “anche lo stato d’animo può avere qualche effetto”, ha spiegato. Se sei ansioso o pessimista è molto più probabile che tu veda l’uomo scappare. Al contrario, è più probabile che tu veda i lineamenti della faccia dei cani che si muovono verso di te.