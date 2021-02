Stare seduti più di 6 ore al giorno fa male alla salute

Stare seduti per diverse ore tutti i giorni è dannoso per il corpo: il nostro organismo non è fatto per la sedentarietà, ecco quali rischi si corrono

Mettetevi comodi, ma non troppo, perché trascorrere molto tempo seduti può fare male alla salute. A dirlo è una ricerca della Queen’s University condotta con la Ulster University di Belfast secondo cui 70 mila persone muoiono ogni anno in Gran Bretagna per patologie legate alla sedentarietà sul posto di lavoro. Una cattiva abitudine se quantificabile in oltre sei ore trascorse sulla sedia. Dei rischi della sedentarietà e di come il nostro organismo non sia fatto per la sedentarietà ne parla la professoressa Daniela Lucini, responsabile di Medicina dell’esercizio di Humanitas.

Fumo e sedentarietà al lavoro: stessi rischi?

Questa indagine non è la prima in materia; conferma, piuttosto un altro studio condotto negli USA nel 2017, in base al quale stare troppo seduti aumenterebbe significativamente il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2, sviluppare un cancro al colon o ai polmoni e di soffrire di patologie cardiache. Va precisato che lo studio non considera il tempo che si passa seduti a casa; un addendo che aggrava ulteriormente la situazione. Lo studio arriva a paragonare la sedentarietà nel posto di lavoro al fumo: le sedie sarebbero quindi le nuove sigarette rischiando di produrre danni altrettanto gravi alla salute delle persone.

La sedentarietà ha sull’organismo conseguenze molto più vaste di quello che si pensava e non solo l’obesità è legata alla mancanza di moto. Ci sono conseguenze sugli ormoni, sul metabolismo, sul colesterolo, sull’insulina e sui meccanismi che regolano la presenza di zuccheri e grassi nel sangue. Anche la memoria di chi sta troppo seduto subisce danni e le cellule del suo cervello si rinnovano con maggiore lentezza. Per porre rimedio a una situazione che non è sempre in proprio potere governare servirebbe alzarsi e fare due passi almeno una volta ogni ora o scegliere, quando naturalmente è possibile, di fare quello che di solito si fa da seduti restando in piedi. In alcune aziende, ad esempio, molte riunioni già si tengono in piedi, con il vantaggio di ridurne la durata.