La street art di Carlos Alberto GH lascia senza fiato

Carlos Alberto GH è lo street artist messicano che trasforma le sue opere in incredibili illusioni ottiche: guarda le immagini incredibili

Uno stile straordinariamente dettagliato che trasforma i graffiti in realtà. E’ questo il talento di Carlos Alberto GH, street artist messicano di Guadalajara in grado di realizzare illusioni ottiche in 3d davvero realistiche, giocando con ombre e prospettive. Artista da tutta la vita, solo recentemente si è dedicato alla street art tridimensionale, dando libero sfogo alla sua creatività.