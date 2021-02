Gli Otto x Otto pubblicano il singolo “Soli”

“Soli” è il nuovo brano degli Otto x Otto disponibile sulle piattaforme digitali: il singolo fuori per Aurora Dischi/Artist First

Disponibile online “SOLI” , il nuovo singolo degli OTTO x OTTO prodotto da Nicolò Arduini ( XFactor/Amici ) in uscita per AURORA DISCHI / ARTIST FIRST. Il brano racconta una situazione di difficoltà: è nato da un’urgenza di contatto, dalla necessità di approfittare di ogni secondo disponibile per stare insieme.

Anna e Andrea , in coppia nella musica come nella vita, hanno scritto il brano quando risultava difficile esserci per l’uno per l’altro.

“In quel periodo siamo stati distanti, non avevamo l’opportunità di supportarci a vicenda anche con un semplice abbraccio ma dovevamo vivere in solitudine con le nostre preoccupazioni e timori.”

“SOLI” è stata creata anche e per lo più in videochiamata. Anna si era segnata delle frasi venute in mente sotto la doccia e la reazione di Andrea in chiamata è subito stata “facciamoci una canzone!”.

Come se Andrea avesse già in mente tutta la linea armonica, ha iniziato a mettere giù note, accordi e struttura di suoni, che si è poi conclusa con una collaborazione con lo studio “Le Pareti Sconnesse” di Verona insieme al produttore Nicolò Arduini, che ha dato un rilevante contributo con le sue capacità e idee.

“Siamo scoppiati a ridere perchè entrambi pensavamo la stessa cosa, ma è come se non volessimo ammettere che stavamo creando una canzone d’amore per la prima volta. Questo perchè non siamo mai stati particolarmente attratti dalle canzoni d’amore ma, in questo caso, abbiamo lasciato che tutto procedesse con la più naturale spontaneità lasciandoci trasportare da quel momento di pura condivisione.”

Il brano potente e sincero, introduce una componente elettronica più accentuata rispetto al passato del duo. Suoni più ricercati e atmosfere più variegate per arricchire e caratterizzare l’impronta indie-pop del progetto.

“SOLI” è stato un momento in cui siamo riusciti ad allineare i nostri pensieri e trascrivere a parole ciò che ci affliggeva: una perenne “solitudine condivisa in solitudine”.

OTTO X OTTO

Il progetto nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di sperimentare sonorità diverse rispetto ai classicismi tipici dello studio in Conservatorio, dove Anna (classe ‘98) e Andrea (classe ’95) si sono conosciuti ed entrati subito in sintonia, diventando una coppia anche nella musica oltre che nella vita. Affascinati dalla sperimentazione di suoni diversi e nuovi, con i singoli “11:15” e “Quando accendi il buio”, hanno aperto le porte all’elettronica. Quei suoni diversi hanno acceso in loro una lampadina.I due singoli, usciti rispettivamente a novembre 2019 ed aprile 2020, precedono l’intenzione di un progetto più ampio che rappresenterà un viaggio dal concetto unitario.A gennaio, dopo un anno così particolare passato a scrivere e produrre canzoni, sarà data nuova vita al progetto con l’uscita del singolo “SOLI”: una canzone che si distacca un po’ dalle altre, nata dall’urgenza di avere un contatto ed una connessione in un periodo strano come questo, nata dal sentimento più potente che esista. Le canzoni d’amore non sono mai banali se sono vere.

Scritto da: Anna Paladino e Andrea Tessari (OTTO x OTTO)

Prodotto da: NICOLO’ ARDUINI

Mix e Mastering : Le Pareti Sconnesse ( Verona )

Label e Publishing : Aurora Dischi

Distribuzione : Artist First

Mgmt: Sara Zamboni

Cover: Chiara Belletti