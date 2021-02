Federica Marinari online con il nuovo videoclip

Federica Marinari online su YouTube con il videoclip di “Dimenticato (mai)”, nuovo brano della cantautrice e interprete toscana

Online il videoclip di “Dimenticato (mai)” (etichetta discografica Dischi Dei Sognatori, distribuzione Artist First), nuovo brano di Federica Marinari, con cui la cantautrice e interprete toscana ha vinto Area Sanremo Tim a dicembre 2020. Il singolo – già disponibile in digitale (ascolta qui) – è anche in rotazione radiofonica.

Federica racconta così il suo nuovo lavoro: “Dal primo ascolto mi sono da subito ritrovata ed immedesimata nelle parole di questa canzone. “Dimenticato (mai)” è una ballad moderna in cui le strofe più urban si aprono ad un inciso memorabile ed emozionante. Il testo, attraverso tante immagini quasi cinematografiche, parla di una storia tra due ragazzi, anzi, dalla prima storia, quella che rimarrá sempre dentro ovunque si andrá e chiunque si incontrerá nella vita.”

Il brano è stato scritto da Omankati, Andrea Amati e Gioele Di Tommaso, prodotto artisticamente da Sabatino Salvati. Mixato da Sabatino Salvati presso Up Music, mastering a cura di Marco D’Agostino. Al singolo ha partecipato Nicola Oliva alle chitarre acustiche ed elettriche.

BIOGRAFIA

Federica Marinari – toscana, classe 1993 – sin dall’età di 16 anni inizia a partecipare a diverse competizioni a livello locale, nazionale e soprattutto internazionale: Russia, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Lituania e Moldavia sono alcuni dei paesi che hanno fatto da palcoscenico alle sue esibizioni canore in concorsi di altissimo livello. Nel 2014 la partecipazione televisiva a “The Voice”, talent targato Rai Due, esperienza importante per elaborare più consapevolezza ed esperienza. Nel 2015 esce il suo primo singolo “Una Vita Senza Me”. Sono anni difficili, di crescita e di formazione. Allo stesso tempo, anni pieni di energia per Federica, che sta trasformando la sua passione per la musica in un vero e proprio lavoro. Nel 2016, il suo primo tour live. Con il singolo “Una Vita Senza Me” partecipa alla XXesima Edizione del Premio Lunezia arrivando in finale e ottenendo una forte riscontro dal pubblico. Nello stesso anno, viene invitata come ospite speciale in Spagna all’evento culturale italiano Passione Italia. Nel 2017, ancora all’estero, Federica vola a Singapore per un concerto al Rotary Club Singapore. Poco dopo in Sardegna porta la sua musica all’evento Jaguar e Land Rover. Il 2018 è un anno importante per Federica: apre il concerto di Francesca Michelin a Pisa e poi la partecipa al programma Amici di Maria de Filippi. Nel 2019, dal desiderio di ringraziare personalmente e di vedere negli occhi tutte le persone che con amore l’hanno sostenuta quando era dentro alla Scuola di Amici, nasce lo Strade Tour: una serie di mini-live per le strade delle città più importanti d’Italia. Nel 2020 ha iniziato a lavorare senza sosta al suo debutto discografico, il primo album vedrà la luce a breve. A dicembre 2020 Federica vince Area Sanremo Tim con il brano “Dimenticato (mai)”.

