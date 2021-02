“Divide” di Ed Sheeran supera i 10 miliardi di stream

Su Spotify “Divide” di Ed Sheeran da record: è il primo a superare i 10 miliardi di stream. Un nuovo record per il quinto album del cantautore uscito nel 2017

Ed Sheeran non smette di stupire e colleziona un nuovo record. Il suo quinto disco, “Divide”, è il primo nella storia di Spotify a superare i 10 miliardi di stream. Uscito nel 2017, il lavoro è uno di quelli che di certo non passa mai di moda. Complici brani come “Shape of you”, “Castle on the hill”, “Perferct”, “Galway girl” e non solo.

E non era facile creare qualcosa al di sopra le aspettative per il cantautore britannico, che ai tempi arrivava dalle ottime critiche di “X”, l’album che lo ha consacrato a star mondiale. Eppure Sheeran è riuscito nell’impresa e ha confezionato 16 tracce che hanno scalato le classifiche. In Italia “Divide” è stato certificato disco di diamante già nel 2017.

Anche nel suo periodo sabbatico, Ed fa collezione di risultati e si gode la recente paternità senza dimenticare i fan. Lo scorso dicembre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è arrivata su tutte le piattaforme “Afterglow”, un regalo di Natale perfetto per chi attende il ritorno del cantautore con un seguito di “Divide”.