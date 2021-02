Contro lo stress bastano 20 minuti al giorno nella natura

Venti minuti al giorno immersi nella natura sono una pillola contro lo stress secondo uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology

Non servono le sterminate foreste dell’Amazzonia. E’ sufficiente anche un parco urbano. Anche per soli 20 minuti al giorno. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, un contatto costante con la natura è sufficiente a ridurre il principale ormone dello stress, il cortisolo. La pillola giusta è dunque stare all’aria aperta, attorniati di verde. La ricerca è stata condotta su un gruppo di volontari che per otto settimane hanno dovuto trascorrere del tempo in luoghi naturali, come un parco, ma senza fare sport, conversare con amici o svolgere altre attività che possono già di per sé avere un’influenza sullo stress. Dei risultati ne parla la dottoressa Katia Rastelli, psicologa di Humanitas.

La ricerca

“Sapevamo che trascorrere del tempo immerse nella natura ha effetti anti-stress, ma finora non era noto in quali ‘dosi’ e in che maniera ‘assumere’ il contatto con la natura”, afferma MaryCarol Hunter, della University of Michigan che ha condotto il lavoro. “Il nostro studio mostra che i risultati maggiori si ottengono trascorrendo da 20 a 30 minuti seduti o passeggiando in qualsiasi luogo che ci trasmetta il senso di vicinanza alla natura”.

Per otto settimane un gruppo di volontari hanno dovuto trascorrere del tempo in luoghi naturali, come un parco, ma senza fare sport, conversare con amici o svolgere altre attività che possono già di per sé avere un’influenza sullo stress. Ai volontari è stata misurata a più riprese la concentrazione del cortisolo nella saliva. È emerso che l’ormone diminuisce a partire dai 20 minuti trascorsi a contatto con la natura. La concentrazione cala in proporzione al tempo trascorso fino a un calo massimo a 30 minuti di immersione nella natura.