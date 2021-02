Casio lancia l’orologio di Pikachu per i 25 anni dei Pokémon: il modello BA110PKC-4A disponibile a partire da febbraio

È dedicato a Pikachu il nuovo orologio presentato da Casio, in collaborazione con The Pokémon Company, per i 25 anni dei Pokémon. Il modello, denominato BA110PKC-4A, è l’ultimo arrivato della serie Baby-G, la linea per donna della società giapponese ispirata alla collezione G-Shock.

Seconda partnership tra le due aziende, il nuovo orologio analogico-digitale si presenta con un motivo mimetico realizzato dalla silhouette di Pikachu in diverse colorazioni, con una coda a forma di cuore rosa sul passante del cinturino.

Ad impreziosire il tutto sull’orologio Casio, le lancette delle ore e dei minuti che evocano il volto della mascotte dei Pokémon.

Oltre a una confezione speciale ispirata all’iconica Poké Ball, il BA110PKC-4A è dotato anche della tecnologia G-Shock che include, tra gli altri, resistenza agli urti e all’acqua, 5 sveglie, conto alla rovescia e cronometro.

L’orologio come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà disponibile a partire da febbraio presso rivenditori selezionati e online sul sito ufficiale al prezzo di 149 euro.