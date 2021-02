Venerus con Chabeli Sastre Gonzalez nel videoclip di “Ogni pensiero vola”: l’attrice di Baby diventa musa ispiratrice del cantautore

Venerus ci fa entrare in un mondo sognante nel video di “Ogni pensiero vola”, il suo nuovo singolo. Grazie alla regia di Cleopatria, le atmosfere del brano prodotto da Mace prendono forma e divengono una sorta di locus amoenus dove immergersi, perdersi, scoprirsi.

In uno spazio e tempo plasmabili, Venerus si avvicenda fra le onde di una baia deserta o tra le mura di una casa sottosopra, dove il soffitto capovolto diventa il piano su cui muoversi.

L’universo del brano viene svelato da vari punti di osservazione e nella ricerca di nuove strade Venerus incontra una musa ispiratrice, meravigliosamente interpretata da Chabeli Sastre Gonzalez, con cui si ritrova e si unisce.

Ecco il link del video che, per limiti di età, è visibile solo su YouTube.

“Ogni pensiero vola” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) abbraccia sonorità raffinate e un immaginario onirico che caratterizzano i lavori di Venerus libero pensatore e grande sognatore, come lui stesso si definisce.

Ispirato all’iscrizione posta sulle fauci dell’Orco, la scultura di pietra più celebre del Sacro Bosco di Bomarzo (Viterbo), “Ogni pensiero vola” è un memorandum per l’ascoltatore, la chiave d’accesso verso un mondo estemporaneo in cui è permesso perdersi per scoprire nuove strade e dimensioni, superando i propri limiti. La voce di Venerus fa da guida in questo sogno lucido immerso in un’atmosfera magica, dove “Se chiudi gli occhi non sei più qui / Scompaiono i confini del corpo /E tutto ciò che ti circonda”.