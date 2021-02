The Hot Blood Spirit online con “Wizard Lizard”

“Wizard Lizard” è il nuovo singolo della band The Hot Blood Spirit: il brano è estratto dal disco Tales From Dirty Road

Fuori il singolo Lizard Wizard del gruppo The Hot Blood Spirit su tutte le piattaforme digitali. Una canzone dalle tinte punk-rock, carica di energia positiva.

Il singolo è estratto dal disco Tales From Dirty Road che contiene i principali brani incisi e ideati dalla band. Il testo è un’invettiva contro chi giudica un uomo solo dai suoi peccati e alle sue imperfezioni. Se la lucertola si considera un serpente imperfetto a quattro zampe, anche l’uomo sui può considerare un essere incompleto che commette degli errori pur mantenendo un “soffio d’animo dentro”. Per questo Lizard Wizard è una canzone allegra e immediata che attraverso una melodia diretta e cantabile spinge l’ascoltatore ad accettare quelle imperfezioni che fanno parte di ogni individuo. Il singolo esce subito dopo California Crossroads, altro brano in chiave rock-folk che descrive un luogo immaginario che esiste e non esiste allo stesso tempo: un luogo in cui l’uomo perde la speranza perché si accorge che l’ostacolo alla propria felicità, alla salvezza è lui stesso. Il pezzo, infatti parla anche di una speranza che, nelle vesti di una vecchia canzone, non muore, non demorde e continua a perseverare nell’animo umano.

The Hot Blood Spirit è un progetto che nasce inizialmente come duo acustico per poi diventare una vera e propria band. Martino Checchia, leader e cantante, ha cominciato a scrivere brani musicali per esprimersi artisticamente e per raccontare storie realmente accadute. Da questo punto di partenza nascono tante canzoni inedite racchiuse in 2 raccolte: The old Song at the Crossroads e the Spirit of The Dead Man. La band vera e propria si forma nel 2019 e immediatamente riarrangia i brani scritti acustici scritti in una chiave più vicina al rock-folk. Nello stesso anno il gruppo arriva alle semifinali nazionali di Sanremo rock, dove coinvolge e diverte il pubblico e la giuria. Il 20 gennaio 2021 esce il loro primo disco che rappresenta una raccolta dei migliori brani. L’ album si intitola Tales from Dirty Road e rappresenta un viaggio in luoghi fisici e interiori dell’animo umano. L’attuale formazione è composta da Martino Checchia, Vincenzo spinelli, Gabriele di letizia, Michele caruso, Sergio de Girolamo e Leonardo Ziccardi.

