Su Pokémon GO evento speciale per San Valentino

Tanti eventi speciali sono in programma per febbraio su Pokémon GO. Tra San Valentino, il capodanno cinese e il Community Day, questo mese sarà ricco di appuntamenti imperdibili.

1. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si parte domenica 7 febbraio, dalle 11:00 alle 17:00, con il Community Day dedicato a Roselia.

Facendo evolvere Roselia durante o fino a due ore dopo l’evento si potrà ottenere un Roserade che conosce l’attacco caricato Palla Clima (tipo Fuoco) e l’attacco veloce Semitraglia.

2. L’evento a tema Capodanno lunare festeggia l’anno del Bue.

Da martedì 9 febbraio a domenica 14 febbraio apparirà un Pokémon megaevoluto speciale per la prima volta.

3. Torna l’evento di San Valentino

Da lunedì 8 febbraio a lunedì 15 febbraio, ci sarà la Coppa Tenerezza a tema San Valentino nella Lega Lotte GO. Formate una squadra con Pokémon rossi o rosa e con massimo 1.500 PL. I Pokémon Leggendari o misteriosi non potranno far parte della squadra.

Da domenica 14 febbraio alle 13:00, fino a giovedì 18 febbraio alle 20:00, inoltre, Pokémon mai visti prima faranno il loro debutto su Pokémon GO e ci saranno anche oggetti per avatar esclusivi.