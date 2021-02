Rihanna sta con i contadini indiani: social impazziti

Rihanna a fianco dei contadini indiani in piazza: i fan hanno coniato l’hashtag #RihannaSupportsIndianFarmers e hanno iniziato a rilanciare il messaggio di solidarietà della musicista

“Perchè non stiamo parlando di questo?” e a seguire l’hasthag #FarmersProtest che scandisce sui social le proteste dei contadini dell’India contro tre leggi sul settore agricolo approvate dal governo. A chiederselo, su Twitter, non è un giornalista né un analista politico bensì Rihanna, star del pop originaria delle isole Barbados che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

Il post della cantante, corredato da una articolo dell’emittente americana Cnn sul tema, è stato ritwittato oltre 240.000 volte in poche ore e ha provocato un’onda anomala di reazioni in India, dove la mobilitazione dei contadini contro i provvedimenti voluti da primo ministro Narendra Modi occupa da settimane le prime pagine dei giornali.

Gli utenti hanno coniato anche un hasthag ad hoc, #RihannaSupportsIndianFarmers e hanno iniziato a rilanciare e a commentare il messaggio di solidarietà della musicista. Non manca chi ringrazia e fa notare l’imparzialità della star, libera dalle potenziali strumentalizzazioni politiche a cui spesso si appella Modi per screditare la protesta, almeno a detta dei suoi critici. Ma c’è anche chi bacchetta il “jet set” indiano della cosiddetta Bollywood, colosso dell’industria cinematografica globale, che si fa fotografare accanto al premier mentre celebrità straniere prendono posizione e sostengono i coltivatori, da settimane accampati nei dintorni della capitale Delhi con i loro trattori al seguito.

Il post di Rihanna, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ha fatto breccia solo nei cuori degli indiani. Nel giro di poche ore, infatti, diversi attivisti e personaggi noti, dalla giovane ambientalista svedese Greta Thunberg all’avvocata Meena Harris, nipote della vicepresidente americana Kamala, hanno espresso sui social la loro solidarietà ai contadini del subcontinente.