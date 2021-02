Riapre oggi il Museo ebraico di Venezia

Zona gialla? Apri il Museo! Ecco le prossime date di apertura del Museo ebraico di Venezia e le prossime iniziative

Il Museo Ebraico di Venezia nella sua sede temporanea vuole subito per dare un segno di speranza aprendo al pubblico due giorni nelle prossime settimane:

giovedì 4 e 11 febbraio dalle 11,00 alle 18,30;

venerdì 5 e 12 febbraio dalle 10,00 alle 15,30;

Attualmente, come noto causa restauri, il Museo ebraico di Venezia è stato riallestito in un Museo Temporaneo che offre una significativa scelta della straordinaria collezione di antichi oggetti rituali, un percorso dedicato alla storia del ghetto di Venezia e alla possibilità di conoscere i fondamentali momenti della vita ebraica come la nascita e il matrimonio, il ciclo delle maggiori festività ebraiche e la possibilità di seguire diversi audiovisivi di approfondimento.

Nel costo del biglietto di 10 euro l’intero, 8 il ridotto, ( 7 euro per i veneziani) è compresa la visita condotta da personale specializzato in ebraismo all’imponente e scenografica sinagoga Spagnola e al piccolo midrash Cohanim situato nello stesso edificio, accompagnati da personale, nel rispetto della distanza fisica tra le persone.

Previa prenotazione, tutti i giorni in cui la legge lo permette, saranno attivabili le seguenti visite guidate:

Visita al museo e alle sinagoghe Spagnola e Cohanim

Visita alla sinagoga Italiana;

Visita al giardino segreto della scola Spagnola,

Visita all’antico cimitero ebraico (fine XIV secolo) e al nuovo (XVII secolo) dove riposano importanti personaggi della Venezia ebraica di un tempo, quali il famoso rabbino Leon da Modena o la poetessa Sara Copio Sullam

Per scoprire tutte le iniziative, le offerte di visita, le modalità di prenotazione e i costi anche per visite a museo chiuso vi invitiamo a visitare il sito www.museoebraico.it oppure www.coopculture.it scrivere a prenotazioni.mev@coopculture.it o a chiamare il numero 371 169 5880 (solo in orario d’apertura del museo).

Per il piano di rientro il MEV ha scelto come consulente la società GAe Engineering, punto di riferimento per i servizi di Safety in Italia, per redigere un protocollo per l’attuazione di misure e procedure dei piani di riapertura e fruizione, teso all’ottenimento della certificazione virus free and safe.