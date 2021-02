Mace svela la tracklist del nuovo album “Obe”

Una lunga carrellata di artisti: dai già noti Blanco e Salmo a Venerus, passando per Madame, Gué Pequeno, Ketama126, Rkomi e Izi. Ma anche Irama, Carl Brave e Franco126. Sono questi solo alcuni dei feat che troveremo nel prossimo disco di Mace, “Obe”, in uscita il 5 febbraio. A svelare la lista dei nomi e la tracklist, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo stesso producer, in vetta alle classifiche con il singolo apripista “La canzone nostra”.

Ecco di seguito la foto con i titoli delle canzoni e i rispettivi artisti: