Lupin parte 2 con Omar Sy su Netflix in estate

Lupin parte 2: i nuovi episodi in arrivo su Netflix in estate. Omar Sy torna nella seconda parte della prima stagione

È ufficiale: la seconda parte di Lupin – la serie francese originale con protagonista Omar Sy – arriva su Netflix nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e da Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie – la cui prima parte è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi – è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan.

In occasione dell’annuncio Netflix ha rilasciato anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop, il personaggio che interpreta. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

La serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).